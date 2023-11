Gevangene in PI Vught gestoken door andere gevangene

Een gevangene is zondagochtend vroeg in de gevangenis in Vught door een andere gevangene gestoken met een scherp voorwerp. Dit gebeurde in de gezamenlijke keuken in de reguliere gevangenisafdeling, laat een 112-correspondent weten.

Wat voor steekvoorwerp het precies was, wil de politie niet zeggen. Snel uit elkaar

De mannen konden snel uit elkaar gehaald worden. Het slachtoffer is vervolgens behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Vanwege de steekpartij kwamen vier politieauto's en twee ambulances naar de gevangenis in Vught.