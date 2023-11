Zwaar vuurwerk bij My Jewellery naar binnen gegooid, dader vlucht op fiets

In de winkel My Jewellery in winkelcentrum Designer Outlet Roosendaal is zondagochtend zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Dat gebeurde rond tien uur.

Er raakte niemand gewond, maar de winkel liep wel schade op. Een woordvoerder van de politie wist niet hoeveel mensen er binnen waren toen het stuk vuurwerk ontplofte. Na het ontploffen van het vuurwerk - de politie vermoedt dat het gaat om een cobra - ging de dader er op de fiets vandoor. Het zou gaan om een tiener. "De vermoedelijke dader is in beeld en er is aangifte gedaan", laat een woordvoerder van Designer Outlet Roosendaal weten.