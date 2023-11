Bobbi is de jongste en nu al de allerbeste: 'Ik wil iedereen verslaan'

In de danswereld is Bobbi Eveleens een grote naam. Onlangs won de Osse een groot internationaal toernooi in Zweden waarbij ze tientallen concurrenten achter zich liet. Opvallend detail: Bobbi was met haar 15 jaar de jongste deelnemer. “Geïntimideerd voel ik me nooit, ik krijg er juist energie van als ik tegenover goede dansers sta.”

De Osse is met haar 15 jaar een bekende verschijning tussen volwassen dansers die een stuk ouder zijn. Ze is een grote belofte in de wereld van hiphopdance, maar ook van locking. Dat is een dansvorm met hele snelle en overdreven bewegingen waarbij de danser af en toe korte tijd ‘bevriest’. Daardoor krijg je een soort ‘robot-idee’.

Buitenlandse ervaring heeft Bobbi al volop. Zo won ze eerder dit jaar een groot toernooi in Italië. Vaak danst de Brabantse alleen, maar in Zweden was Rowley Silver haar danspartner. “Meedoen aan een buitenlandse wedstrijd is gaaf, al is het publiek niet op jouw hand. Toen we met een battle tegenover Zweedse wereldtoppers stonden, gingen de toeschouwers helemaal los voor de tegenstander. Na onze winst kwam het enige gejuich van het groepje Nederlanders in de zaal.”

De basis voor alle medailles ligt in de balletstudio, waar ze als meisje van twee jaar voor het eerst danste. Een jaar of vijf later ruilde ze de tutu en balletschoenen in voor hiphopdance. Een schot in de roos, want ze bleek erg goed te zijn. Samen met Senna Wijnbergen werd ze op 10-jarige leeftijd zelfs wereldkampioen.

Bobbi bleef de daaropvolgende jaren titels en medailles binnen harken. En dat wil ze komende jaren blijven doen. "In binnen- en buitenland kies ik voor de mooiste toernooien. Het is altijd mijn doel om de allerbeste dansers ter wereld te verslaan.”

Waar ter wereld ze ook danst, haar moeder Angela gaat mee. Ook vader Mike, oud-profvoetballer bij Ajax en TOP Oss, is er vaak bij. Over ruim twee jaar zullen ze Bobbi even wat minder vaak zien, want na haar middelbare school wil ze een jaar naar Amerika. "Hiphop is in een wijk van New York ontstaan. Ik wil daarheen om danslessen te volgen. Daarnaast ga ik naar Los Angeles voor commerciële klussen. Dat jaar wil ik me volledig op mijn passie richten.”

Hier zien we een dansende Bobbi drie jaar geleden.