Politie doet per ongeluk inval bij huis van gezin met drie jonge kinderen

De politie is zaterdagavond per ongeluk het verkeerde huis binnengevallen in Schijndel. In dit huis was op het moment van de inval een gezin met drie kleine kinderen aanwezig.

De politie was op zoek naar een man en hield rekening met een aanhouding die mogelijk risico’s met zich zou meebrengen. Daarom nam een zogenoemde aanhoudingseenheid van de politie de inval op zich. Rond halfnegen 's avonds forceerde het team de deur van het huis, maar al snel werd echter duidelijk dat de politie zich had vergist. Het gezin in dit huis heeft 'geen enkele relatie met de gezochte man', laat de politie weten.

"Uiteraard hebben we excuses gemaakt."