Dertig NAC-supporters krijgen stadionverbod na gooien vuurwerk

NAC Breda heeft meer dan dertig supporters geïdentificeerd die zich hebben misdragen op 3 november in de wedstrijd tegen De Graafschap in Doetinchem. Ze zullen allemaal een stadionverbod krijgen, kondigt algemeen directeur Henk Valk van NAC aan in een open brief op de website van de club uit de eerste divisie.

Fans van NAC, gesteund door die van het Belgische Lokeren, gooiden vuurwerk op het veld, vernielden stoeltjes en zochten de confrontatie met supporters van De Graafschap. De meesten droegen bivakmutsen om onherkenbaar te blijven. Het duel, dat De Graafschap met 1-0 won, werd tijdelijk stilgelegd. "Wij delen de diepe teleurstelling over wat daar gebeurde in het uitvak op De Vijverberg", schrijft Valk. "Het doet nog steeds pijn. Dat wangedrag laten we niet over ons heen gaan. Juist omdat zo veel mensen zich hierover tot ons richtten." Op basis van camerabeelden zijn al dertig mensen herkend, maar er moeten nog meer beelden komen. "Zodra die er zijn, zullen ook deze worden geanalyseerd en op basis hiervan zullen nog meer stadionverboden volgen. De kosten voor de vernielingen en de mogelijke boete van de KNVB, zullen worden verhaald op de daders", aldus Valk.

