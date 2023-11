Agent met trompet op zijn hoofd geslagen: carnavalsband vecht met politie

In het centrum van Oeteldonk (Den Bosch) zijn leden van een carnavalsorkest zaterdag slaags geraakt met de politie. Een van de leden van het orkest, een oudere vrouw, slaat zelfs een agent op zijn hoofd met een trompet.

Op het filmpje op de videowebsite Dumpert wordt een van de leden van het orkest CV De Maystros gearresteerd. Volgens de politie ging hier een vechtpartij elders in de stad aan vooraf.

"Ze hebben hierop het bevel gekregen om de stad en het centrum te verlaten. In eerste instantie leek het er op dat ze dit ook deden, maar agenten zagen dat de groep toch weer het centrum in liep", aldus een woordvoerder van de politie.



"De groep werd opnieuw aangesproken door agenten, onder andere door een agent op de fiets. Hij werd vervolgens door meerdere personen van zijn fiets geduwd en kreeg van een man een klap in zijn gezicht. Deze man werd aangehouden."

De arrestatie verloopt vervolgens moeizaam, zo is op de beelden te zien. De man verzet zich terwijl hij wordt omringd door orkestleden, die bijna allemaal op leeftijd zijn. Veel van de muzikanten bemoeien zich met de arrestatie terwijl agenten proberen om hen weg te houden van de opgepakte man.

Er rent dan uit het niets een oudere vrouw in beeld om een gehelmde agent op zijn hoofd te slaan met een trompet. Zij wordt direct door een andere agent vastgegrepen. Bandleden proberen haar weg te trekken van de agent, die uiteindelijk hulp krijgt van een van zijn collega’s.

Tijdens dit schouwspel blijven de orkestleden duwen en trekken aan agenten en andere muzikanten. Een oudere vrouw wordt door een man met één arm tegengehouden terwijl hij met de andere hand zijn bier rechthoudt.

CV De Maystros plaatste zondag een bericht op Facebook.

"Wat gisteren als een geweldige dag begon, is deze einde van de middag vol ongeloof, met veel verdriet en emotie abrupt geëindigd. We begrijpen niet hoe deze situatie zo heeft kunnen escaleren. En dat was ook niet de bedoeling vanuit onze kant", aldus het orkest.

