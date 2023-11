Dit is de sterkste laser ter wereld en in (bijna) de hele provincie te zien

De laser vanuit Woensel-Noord (foto: Marc Rademakers). Foto: Justin van Groenendaal. Volgende 1/2 De laser vanuit Woensel-Noord (foto: Marc Rademakers).

Misschien heb je hem al gezien; boven een groot deel van Brabant is de afgelopen dagen een metershoge groene lichtstraal te zien. Het is de krachtigste laser ter wereld die tot op 80 kilometer afstand kan worden waargenomen. 'De Kaars', zoals hij heet, is onderdeel van GLOW in Eindhoven.

Onder meer in Den Bosch, Veghel, Gemert en Netersel is hij al gezien. Sommige Brabanders gaan er zelfs goed voor zitten om hem te spotten. "Dit was vanuit ons badkamerraam", schrijft Josefien op X. "Elke avond een half uurtje genieten!" En ook Jan van Den Boogaard zag hem: "Goed te zien vanaf Boxtel". Van Utrecht tot Maastricht en van Bergen op Zoom tot het Duitse Krefeld zou je hem kunnen spotten. Kilometers hoog

De laser reikt tot tien kilometer hoogte, even hoog als een vliegtuig dus. En daarom wordt hij bediend door iemand die er veel verstand van heeft. Die persoon moet onder andere het luchtruim in de gaten houden, zodat vliegtuigen niet in gevaar worden gebracht. De laser heeft ook een ingebouwd radarsysteem, dat zorgt ervoor dat de laser wordt uitgeschakeld wanneer er een vliegtuig nadert. En nog een leuk feitje: hij gebruikt per uur net zoveel energie als acht mensen die tegelijkertijd hun haar föhnen. Elke avond om half elf verschijnt het opvallende groene licht aan de hemel. Het is het teken voor de hele regio dat lichtfestival GLOW voor die dag wordt afgesloten. Om elf uur dooft de lichtstraal.

