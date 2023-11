Willy van de Kerkhof: 'PSV'ers gaan te vaak voor hun eigen succes'

PSV dendert voort in de Eredivisie. De koploper maakte tegen PEC Zwolle al de 45e treffer dit seizoen, maar volgens ex-speler Willy van de Kerkhof hadden dat er al een boel meer kunnen zijn. "Er gaan te vaak spelers voor eigen succes. Tegen PEC Zwolle zag je dat vooral het laatste kwartier bij de invallers. Als een ander succes heeft, dan heb jij ook succes maar dat hebben ze niet door. Dat is niet goed, zo kun je ook wrevel binnen je elftal krijgen", zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Na de Champions-Leaguewedstrijd tegen Lens kreeg Hirving Lozano ook al veel kritiek, omdat hij te zelfzuchtig was. "Die ene bal had hij natuurlijk op Bakayoko moeten geven. Het was maar 1-0, dus het had rampzalige gevolgen kunnen hebben", zegt Willy. "Maar Bakayoko had ook een keertje naar Lozano moeten spelen toen hij voor eigen succes ging. En gister schoot Jordan Teze ook weer van dertig meter op goal, omdat hij denkt dat hij een goed schot heeft. Dat moet je aan Willy van der Kuijlen overlaten. Verder vond ik Teze goed spelen hoor."

Een van die anderen is Malik Tillman die de vierde goal maakte na een pass achter het standbeen van Sergino Dest. "Of ik dat wel eens gedaan heb? Nee, dan was ik omgevallen", lacht Willy die ook veel complimenten overheeft voor aanvoerder Luuk de Jong. "Nog één doelpuntje, dan heeft hij evenveel doelpunten als Coen Dillen. Dat doelpuntje zal hij na de interlandbreak wel maken."

Teze is zeker niet de enige PSV'er die volgens Willy Goed bezig is. "PSV begint steeds meer een machine te worden. We breken record op record. Guus Til is wat mij betreft nu de beste voor de nummer 10 positie. Dat is een slimme voetballer, hij maakte ook een uitstekende goal. Van mij mag Bosz het elftal voorlopig zo laten staan. Anderen kunnen dan de laatste 20 minuten hun bijdrage leveren."

In de podcast van deze week ontbreekt broer René vanwege vakantie. "Die zit uit te rusten in de zon in Zuid-Afrika, al weet ik ook niet waarvan", lacht Willy. "Maar ik kan het wel even zonder hem. Zoveel zinnigs zegt hij toch niet." Daardoor heeft Willy wat meer tijd om op andere teams te reflecteren. "Volkomen terecht dat Jorrel Hato bij Oranje zit. Ajax is helemaal geen team, maar Hato individueel doet het goed. Heel slim van bondscoach Ronald Koeman om hem alvast een keer mee te laten draaien bij het Nederlands Elftal. Hij is een speler voor de toekomst."

Willy heeft verder zijn mening paraat over Vitesse en Phillip Cocu, de ex-speler én -trainer van PSV, en over Feyenoord, maar ook over het zware programma dat PSV na de interlandbreak wacht en over Jerdy Schouten.