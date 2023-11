Rogier was als kind al gek op slangen en houdt rockconcert om ze te redden

Rogier van Rossem uit Tilburg was als kind al gefascineerd door slangen. "Mijn ouders zeiden altijd dat ik in een vorig leven slangenbezweerder moet zijn geweest." Na wat aandringen kreeg Rogier op zijn zesde zijn eerste slang van zijn ouders. "Dat werden er al snel twee en daarna drie." Later begon hij zijn eigen terrariumwinkel en vrijdag is hij een van de drijvende krachten achter een speciaal benefietconcert Snakefest in Breda, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om te voorkomen dat slangensoorten uitsterven.

Terwijl hij dit vertelt in zijn terrariumwinkel aan het Textielplein in Tilburg, hangt er een enorme geel met witte tijgerpython om zijn nek. "En dit is nog maar een klein mannetje. Vrouwtjes kunnen twee zeer zo lang worden." Rogier steekt zijn fascinatie voor deze dieren niet onder stoelen of banken: "De mysterieuze lichaamsvorm en schitterende kleuren. En het reptielenbrein stamt uit de tijd van de dinosauriërs."

Voor Rogier zijn slangen al vanaf toen hij een klein ventje was onderdeel van zijn leven. "Waar andere kinderen met autootjes speelden, rende ik in een dierentuin altijd meteen naar het reptielenhuis en las alle boeken over slangen die ik kon vinden."

Slangen zijn volgens Rogier een belangrijk onderdeel van de balans in de natuur. "Zonder slangen vallen veel leefgebieden als een kaartenhuis in elkaar. Want ze zijn een belangrijke schakel, bijvoorbeeld doordat ze veel muizen en ratten opeten. Want als er te veel van deze kleine plaagdieren zijn, dan kunnen hele oogsten verloren gaan."

In de terraria om hem heen kruipen andere soorten slangen in prachtige kleuren. "Deze dieren zijn allemaal in Nederland gekweekt en ik werk ook samen met dierentuinen die fokprogramma's voor bedreigde slangen hebben." Zelf volgde hij een studie over slangen en werkte hij in dierentuinen, waaronder de Beekse Bergen. Anderhalf jaar geleden verscheen van zijn hand het Groot Handboek Terrariumkunde.

Wereldwijd worden veel slangensoorten met uitsterven bedreigd. Hun leefgebied wordt steeds kleiner. Ze worden gedood uit angst voor een slangenbeet. Stropers gebruiken hun huid voor schoenen en tassen. "Slangen verdienen net zoveel bescherming als de panda en de tijger", vindt Rogier.

Daarom is er vrijdagavond in Poppodium Phoenix in Breda een speciaal benefietconcert: Snakefest. Een kaartje kost 6,66 euro. Daar treden verschillende rock- en metalbands op. Ook krijgen de bezoekers uitleg over slangengif. "We laten zien hoe slangen gif gebruiken, maar ook hoe de mens baat kan hebben bij deze gifsoorten. Er is een groot aantal medicijnen ontwikkeld uit slangengif en deze zijn voor veel mensen levensreddend."

De opbrengst van Snakefest gaat via de Stichting Herpetofauna volledig naar projecten die draaien rond slangen. Rogier zet zich in voor deze stichting die reptielen en amfibieën probeert te beschermen.

Rogier: "Een van de projecten is het Snakebite Survival Fund dat slachtoffers van slangenbeten helpt, maar ook voorlichting geeft over deze dieren. Daardoor willen we bereiken dat er minder slangen onnodig, uit angst, worden gedood. En een ander goed doel is een natuurbeschermingsproject dat wil voorkomen dat slangen uitsterven."