Turnster wordt vechter met vuisten van staal en haar benen als wapen

Kyokushin karate wordt gezien als de heftigste vorm van karate. Valence Bickel (25) uit De Heen bij Steenbergen gaat komend weekend voor haar derde wereldtitel. “Een voetballer wil koste wat kost een goal scoren, ik wil dat mijn tegenstander knock-out gaat." En dan te bedenken dat ze ooit begonnen is als turnster. "Het is een keiharde sport, maar erg respectvol.”

Valence is keihard voor zichzelf. Naast de 32 uur die ze wekelijks werkt als leefstijlcoach is ze zeker hetzelfde aantal uur aan het trainen. “Eigenlijk staat alles in mijn vrije tijd in het teken van karate. Van voeding, rusten, het regelen van reizen tot het contact leggen met sponsoren. In sommige sporten wordt alles voor de topsporters geregeld, maar wij doen alles zelf. Ik verdien er geen cent mee, het is puur de liefde voor de sport.”

Bij Kyokushin karate mag je elkaar op het lichaam stoten, maar niet op het hoofd. Met schoppen is dat wel toegestaan. “Het is mijn doel om de tegenstander pijn te doen. Een knock-out is direct een overwinning. Natuurlijk incasseer ik zelf ook klappen en trappen. Ik heb weleens momentjes dat ik me afvraag wat ik aan het doen ben”, zegt ze met een lach.