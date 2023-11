Man mishandeld in Breda: rest van zijn leven doof aan één oor

Een man van 39 is begin oktober in Breda zo ernstig mishandeld dat hij de rest van zijn leven doof is aan één oor. Een en ander gebeurde in de nacht van 7 op 8 oktober in de Nieuwstraat in de buurt van het uitgaanscentrum. Het slachtoffer kreeg volgens de politie uit het niets een klap op zijn linkeroogkas waarna hij op de grond viel.

Uiteindelijk is hij buiten bewustzijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij onder meer een zware hersenschudding en blijvende gehoorschade had opgelopen. Uit camerabeelden blijkt volgens de politie dat er vermoedelijk twee daders betrokken waren bij de mishandeling. Het slachtoffer is een man van 39 uit Oldebroek in Gelderland. Ook een vriend van hem werd te grazen genomen door dezelfde daders, zo meldt de politie maandag. Gewond op straat

De politie kreeg die bewuste nacht in oktober rond half één een melding dat op de Nieuwstraat, vlakbij een supermarkt, een man gewond op straat lag. Toen agenten daar aankwamen, bleek dat ook een vriend van het slachtoffer was mishandeld. De twee vermoedelijke daders zijn na de mishandeling in een groepje verder richting het centrum van Breda gelopen. Dat groepje zou kort daarvoor uit bus 316, vanuit Etten-Leur, zijn gestapt. Na de mishandeling liepen ze de Visserstraat in. De politie vraagt mensen die meer weten of iets gehoord of gezien hebben dit te melden.