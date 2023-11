Vrachtwagen verliest container op de A16: nog urenlang problemen

Een vrachtwagen is maandagmiddag op de A16 bij Moerdijk een container verloren. Hierdoor is vanuit Rotterdam in de richting van Breda de linkerrijstrook dicht. Dit zorgt rond half zes voor meer dan tachtig minuten vertraging. De problemen op de A16 gaan waarschijnlijk nog tot na half tien maandagavond duren. Eerder kan de container volgens Rijkswaterstaat namelijk niet geborgen worden.

Wil je richting Breda, dan word je vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord omgeleid via de A15 en A29. Er moet volgens Rijkswaterstaat een speciale berger met dieplader en kraan aan te pas komen om de container veilig te bergen. Door de wind is dat eind van de middag echter niet mogelijk. Met de klus wordt daarom volgens Rijkswaterstaat rond half tien maandagavond begonnen. Er gaat dan een extra rijstrook dicht en het verkeer zal even helemaal worden stilgelegd. Rond half zes maandagmiddag stond er in de richting Rotterdam een kijkersfile.