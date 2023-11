30 daklozen krijgen Sheltersuits: 'Helpt als je buiten moet slapen'

"Poe, dat ding is nu al hartstikke warm", puft Kitty Verbunt van de daklozenopvang in Breda. Ze test de eerste van dertig Sheltersuits die dinsdagavond zijn geschonken. Dit zijn speciale slaapzakken waarmee je ook 's winters buiten kunt slapen. "Toen ik zelf nog in Roosendaal op straat leefde, had ik er graag zo eentje gehad. Meestal sliep ik in mijn autootje, maar dat was 's nachts ook goed koud." Als ervaringsdeskundige mag Kitty nu meebeslissen welke 30 daklozen zo'n slaapzak krijgen.

Kitty is nu al jaren van drugs af en inmiddels trotse moeder van een tweeling. "Maar als ik destijds zo'n slaapzak had gehad, dan had mij dat heel wat benzine gescheeld. Dan had ik niet de motor moeten laten draaien om het kacheltje mij te laten verwarmen." Ze heeft al wat dak- en thuislozen op straat in gedachten die blij zullen zijn met zo'n Sheltersuit.

De Sheltersuits zijn eigenlijk een combinatie van een tent, een slaapzak en een jas. De dikke tentstof aan de buitenkant is wind- en waterdicht. En aan binnenkant zit een dikke katoenen voering. De onderkant van de superslaapzak is afritsbaar, waardoor je hem als dikke winterjas kunt dragen.

In restaurant De Fazant in Ulvenhout werden de slaapzakken door de Lionsclub Breda overhandigd aan de daklozenorganisaties SMO en Stichting De Herberg. De benodigde 9000 euro is door hen bij elkaar gespaard. "Juist nu voor de komende koude periode is het belangrijk dat deze mensen een pak hebben waarmee je de koude nachten kan doorkomen", licht Willem van Dijk van de Lionsclub toe.

Hoeveel dak- en thuislozen er in de regio Breda rondzwerven over straat is onduidelijk. Volgens SMO, de Stichting Maatschappelijke Opvang, gaat het om tientallen die zijn geregistreerd in de opvang. Maar waarschijnlijk zijn het er honderden, omdat velen onder de radar blijven. Omdat ze geen hulp willen. Of van de ene sofa naar de andere sofa 'hoppen' bij vrienden of bekenden om 's nachts uit de kou te zijn.

Ondertussen probeert Kitty op een parkeerplaats buiten de opvang de Sheltersuit voor het eerst uit. "Ik vind 'm wel heel vet! Het is ook best wel een zwaar ding." De slaapzak is dan ook uitgevoerd met robuuste ritsen en klittenband om de kou buiten te houden. "Dit is voor onze jongens en meiden op straat een prima uitkomst. Want niet iedereen kan tegen de drukte in de opvang. Ze kiezen bewust om 's nachts buiten te blijven. En hierin kunnen ze heel goed de koude nacht doorbrengen", denkt Kitty.