Chauffeur vergeet kraan en rijdt constructie met verkeersborden aan gort

Een vrachtwagen heeft maandag aan het eind van de middag op de Bosscheweg in Berkel-Enschot de complete constructie met daaraan de bewegwijzeringsborden uit de grond gereden. Op foto's is te zien dat een kraan op de vrachtwagen niet was ingeklapt waardoor de vrachtwagen de constructie raakt en meesleurt.

De constructie werd compleet uit de grond getrokken en bleef daarna op de vrachtwagen hangen. De chauffeur raakte bij het ongeluk niet gewond, zo laat zijn baas weten, die verder niet veel kwijt wil over het ongeluk. Volgens hem valt ook de schade aan de vrachtwagen mee. Wel lekte de vrachtwagen na het ongeluk volgens hem olie. De chauffeur was maandag bezig geweest met het bijvullen van grond bij de bomen langs de weg. Hij was vergeten de kraan waarmee hij het zand uit zijn bak schept omlaag te doen voordat hij onder de constructie, een zogenaamd verkeersportaal, door reed. Op de drukke doorgaande Bosscheweg stond na het ongeluk een behoorlijke file tot aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Rijkswaterstaat, politie en ook medewerkers van de gemeente Tilburg kwamen naar de plek van het ongeluk.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision.