Geert Hoes ernstig ziek: 'Er is een sluipmoordenaar in mijn lichaam bezig'

Het gaat helemaal niet goed met acteur Geert Hoes (40) uit Den Bosch. Hij ligt al maanden in het ziekenhuis, maakte hij maandag bekend op Facebook. Hij voelde zich al een tijdje niet fit. Dus besloot hij een medische check te ondergaan in het ziekenhuis. "Niet wetende wat er werkelijk voor sluipmoordenaar al langere tijd in mijn lichaam bezig was."

"Ik stond vol in het leven en kon alles aan, dacht ik", legt de acteur uit op social media. "Ik werkte hard, soms te hard, en reisde kriskras door Nederland. De laatste maanden van werk, kreeg ik wat klachten en merkte dat ik niet helemaal mezelf was. Maar dat wuifde ik weg met de gedachte dat het allemaal wat veel was en dat het uiteindelijk wel goed zou komen. Ik was de laatste maanden 35 kilo afgevallen, maar ik was ook gezonder gaan leven."

"Ik ben 40 jaar oud, ik zit toch in de bloeiende jaren van mijn leven?!"

Hij schreef zijn klachten dan ook toe aan veel werken, weinig slaap en de verantwoordelijkheid die hij droeg als nieuwe directeur van Rocket Agency. Een bedrijf dat is bekend van onder meer het organiseren en produceren van concerten zoals 'Toppers in Concert' en het management van artiesten zoals Frans Bauer en OG3NE. Rocket Agency kende tijdens de coronaperiode een heftige tijd. Maar toen hij zijn bloed liet checken, bleek er iets goed mis te zijn. "Ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar werd nogmaals bloed geprikt en werden onderzoeken gedaan." De artsen vreesden dikkedarmkanker of alvleesklierkanker. Die boodschap kwam ongelofelijk hard aan bij Geert en zijn partner. "Volledig verdoofd en met een leeg gevoel ben ik de kamer uitgestapt." Hij vroeg zich hardop af hoe dit hem kon overkomen. "Ik zit toch in de bloeiende jaren van mijn leven?!"

"Het voelde alsof ik van binnen werd opgegeten."

Vervolgens belandde voormalig ster van GTST in 'een hel'. "Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Niet meer kunnen lopen, moeilijk kunnen praten, wegvallen, afhankelijk zijn van rolstoelen, afhankelijkheid zijn van sondevoeding, bijwerkingen van alle medicatie, intense pijnen door heel mijn lichaam, helse nachten..." Na vele onderzoeken bleek er toch geen sprake van dikkedarm- of alvleesklierkanker bij Geert. Hij werd in een ambulance naar het academisch ziekenhuis in Leiden gebracht. Daar bleek na vele onderzoeken, scans en biopten dat hij een zeer zeldzame bacterie had opgelopen. "Dermate zeldzaam en onvindbaar voor een geleerd patholoog dat de kans op het winnen van de jackpot bij de Staatsloterij nog groter zou zijn volgens de artsen." Daarnaast werd een parasiet gevonden. "Een die kennelijk alleen in verre tropische oorden aanwezig kan zijn. Vanaf het begin af aan heb ik tegen de artsen gezegd dat het voelde alsof ik van binnen werd opgegeten, alsof er beestjes onder mijn huid kropen."

"Ik voel me lichamelijk soms een oud opaatje."