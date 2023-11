Mannen neergestoken bij ruzie op Stratumseind: zes maanden cel

De 32-jarige Robin M. uit Eindhoven moet zes maanden de cel in en krijgt een taakstraf van 240 uur. Dat oordeelt de rechtbank in Den Bosch dinsdag. De man stak vorig jaar december twee mannen neer na een uitgaansavond op Stratumseind in Eindhoven. De jonge mannen raakten zwaargewond.

De 32-jarige Robin M. hield tijdens de zitting, twee weken geleden, vol dat de mannen hem juist met een groep hadden aangevallen en dat hij niet de steker was. Maar de rechtbank oordeelde dat Robin M. wel gestoken heeft, maar dat hij niet de intentie had om iemand te doden.

De rechtbank vindt het geen poging tot doodslag, maar een zware mishandeling. De officier van justitie eiste twee weken geleden nog vijf jaar.

De twee mannen werden gestoken nadat er ruzie was ontstaan op Stratumseind om 50 euro. Dat geld werd uit Robins hand gegrist toen hij even stond te praten met de uitsmijter van een café. Toen hij verhaal ging halen bij die onbekende jonge man, kwam hij al snel tegenover een hele groep te staan.

Vrienden van de gelddief gingen zich ermee bemoeien en de sfeer werd steeds grimmiger. Robin werd bang en wilde ervandoor, zo verklaarde hij. Op het Catharinaplein werd hij weer bijgehaald door de groep. Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien hoe 8 of 9 man zich verzamelden rond Robin, die letterlijk met zijn rug tegen de muur stond.

Volgens Robin kreeg hij een forse klap op de kin en zag hij sterretjes. Uiteindelijk kreeg hij meer klappen van mannen uit de groep en raakte gewond aan zijn oor, jukbeen, kaak, lip en neus en bloedde flink.

Ergens pakte hij zijn zakmes, verklaarde Robin, om ermee te dreigen en de groep van zich af te houden. De groep stoof uiteen en een van hen wist hem nog onderuit te schoppen. Een vriend van Robin raapte hem uiteindelijk op en nam hem mee naar de auto.

Hoe de twee jongemannen van begin twintig dan zo’n forse steekwonden hadden opgelopen, zei Robin niet te weten, maar de officier van justitie had tijdens de zitting wel een idee. Volgens haar ging Robin juist achter een van de mannen van de groep aan met het mes in zijn hand. Een vriend van de achtervolgde man wist Robin neer te schoppen en zo zijn vriend te ontzetten.

En toen ging het mis: Robin stak de man die hem neerhaalde in zijn zij en stak ook nog een vriend die kwam helpen in zijn bil. En met kracht, want de twee mannen raakten flink gewond.

M. krijgt minder straf dan een jaar cel cel, wat volgens de rechtbank voor zware mishandeling gebruikelijk is. Uit onderzoek blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens een psycholoog is sprake van een psychotrauma of stressgerelateerde stoornis. Hij krijgt daarom zes maanden cel en nog eens zes maanden voorwaardelijk, als hij nog eens de fout ingaat. Daarnaast moet hij een maximale taakstraf van 240 uur uitvoeren.