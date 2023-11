Afgesloten LocHal en MindLabs in Tilburg weer vrijgegeven door politie

De bibliotheek LocHal en het naastgelegen MindLabs in Tilburg zijn dinsdagmiddag door de politie weer vrijgegeven. Rond het middaguur werden beide ruimtes korte tijd afgesloten door de politie. Niemand mocht het pand binnen. Agenten liepen er rond met kogelwerende vesten.

Het is nog onduidelijk wat er aan de hand was en of de ontruiming te maken had met de schoolindringer in Oisterwijk eerder deze ochtend. Hij is inmiddels opgepakt, laat de politie weten.

Afgesloten

LocHal en MindLabs liggen pal naast elkaar. Je kunt normaal gesproken binnen het pand naar het andere pand lopen en andersom.

Iedereen in MindLabs, waar onder meer het Brabants Dagblad en de opleiding Fontys Journalistiek is gevestigd, moest binnenblijven van de politie. Journalistiekstudenten en -docenten mochten het pand niet uit.

LocHal werd volgens eerdere berichten ontruimd, meldde een 112-correspondent van Omroep Brabant.

