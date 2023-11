Ruzie om pizza: man die jongen neerstak moet worden behandeld

Christian M. (43) uit Veghel stak afgelopen zomer een jonge medewerker van Domino’s Pizza in Veghel met een mes. De jongen liep daarbij flinke wonden op aan de arm waarmee hij de steken afweerde. De rechtbank in Den Bosch legde hem een zogenaamde ISD-maatregel op. Hij wordt twee jaar behandeld voor zijn agressie en als hij niet meewerkt moet hij de cel in.

De zitting, twee weken geleden, ging voor een flink deel over de vraag wat er nou moet gebeuren met veelpleger Christian M. Hij heeft een strafblad van 23 pagina’s en zat al vaak in de cel. De rechtbank concludeert dat zijn gedrag van kwaad naar erger gaat en niets helpt. De celstraffen helpen niet, maar ook behandelingen bij instellingen slaan niet aan, omdat M. daar steeds mee stopt. Niets hielp

Kort voor de steekpartij in juli vorig jaar zat Christian nog op een PAAZ-afdeling, maar op deze afdeling van een ziekenhuis waar zorg wordt geboden aan psychiatrische patiënten werd hij weer weggestuurd. En dat is steeds zijn verhaal. Nergens slaat een behandeling aan. Woenselse Poort, Grote Beek, Stichting NEOS, daklozenopvang, GGD: overal klopte hij aan, maar niets hielp. Op 27 juli sloeg hij een jonge medewerker van Domino’s Pizza in Veghel en stak hem meerdere keren met een mes. En dat allemaal om een stuk pizza dat op de grond was gevallen. M. werd boos en kwam op de medewerker af met een mes. Die wist de steken af te weren, maar raakte wel flink gewond aan zijn linkerarm. 'Ik maak je dood'

Nadat M. was opgepakt, beledigde hij een agent in de politieauto met teksten als ‘Ik maak je dood’, ‘Vuile flikker’ en nog veel meer. Net als de officier van justitie bleek de rechtbank wel klaar te zijn met de waslijst aan misdrijven van Christian M. (bedreiging, vernieling, belediging en mishandeling). Hij krijgt daarom een zogenaamde ISD-maatregel (Instelling voor Stelselmatige Daders), zoals ook de reclassering adviseert. De kans dat M. weer de fout in gaat is enorm hoog. Precies goed voor stelselmatige daders: M. wordt dan behandeld. Als een behandeling niet werkt dan belandt hij niet dakloos op straat, maar moet hij terug naar zijn cel. Normaal wordt het voorarrest afgetrokken van de straf, maar dat gebeurt nu niet. M. moet de hele ISD-maatregel van twee jaar uitzitten. Tijdens de rechtszaak legde de man uit dat hij er spijt van heeft.