Indringer basisschool Oisterwijk is 19-jarige man uit het dorp

De man die is aangehouden voor het binnendringen van een school in Oisterwijk, is een 19-jarige man uit het dorp. De man liep dinsdagochtend rond 8.00 uur bij een basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan naar binnen. Rond 12.20 uur werd hij aangehouden.

Toen hij de school binnenliep zei de man dat hij gewapend was en explosieven had geplaatst. In de school waren rond dat tijdstip een aantal leerkrachten en kinderen aanwezig. De school werd direct ontruimd en de leerkrachten en kinderen werden ondergebracht in het gebouw van een nabijgelegen zwembad.

Omdat niet duidelijk was of de verdachte nog in het pand aanwezig was, gingen agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar binnen, maar het team trof niemand meer aan.

Daarna werd in de omgeving van de school verder gezocht naar de man. Omdat niet duidelijk was of er, zoals de man had geroepen, explosieven waren achtergelaten, volgde een uitgebreid onderzoek in de school. Enkele uren later bleek dat er geen explosieven in de school waren.

Rond 12.20 uur werd de 19-jarige man aangehouden. Het is nog onbekend waarom de man de school binnenging en riep dat er explosieven waren geplaatst.

Voor de leerkrachten, kinderen, ouders en verzorgers is de aankomende dagen extra zorg.