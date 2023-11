Brabant heeft de minste stembureaus, kijk hier waar ze bij jou staan

Het aantal stembureaus per 10.000 inwoners is laag in onze provincie. Vergeleken met de rest van het land bungelen we zelfs helemaal onderaan het lijstje. Dat blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen, op basis van cijfers van de website waarismijnstemlokaal.nl.

Op die website is te zien waar je de komende Tweede Kamerverkiezingen terecht kan om je stem uit te brengen. Dat aantal stembureaus is vervolgens afgezet tegen het aantal inwoners van een gemeente.

Weinig stembureaus

De Nederlandse gemeente met de minste stembureaus per 10.000 inwoners is Waalre. Daar wonen 17.965 mensen, maar er zijn in totaal maar vijf stembureaus. De top vijf van gemeenten met gemiddels het laagste aantal stembureaus ziet er zo uit:

Waalre (2.78 stembureau per 10.000 inwoners) Eindhoven (2.91) Veendam (3.26) Tilburg (3.47) Someren (3.49)

Op een Gronings uitstapje na is de hele top vijf dus Brabants. Ook in de top tien staan in totaal zeven Brabantse gemeenten. Dat is niet zo gek, want gemiddeld telt onze provincie het minst aantal stembureau's per 10.000 inwoners. 4,9 om precies te zijn. Even vergelijken: Noord-Holland, Gelderland en Limburg scoren allemaal 5,8. In Friesland hebben ze zelfs 7,9 stembureau per 10.000 inwoners.

Andere steden doen het beter

Nu is het niet onlogisch dat in regios waar minder mensen wonen meer stembureaus zijn. De woningen liggen verder uit elkaar, en gemeenten willen mensen geen kilometers af laten leggen voordat ze kunnen stemmen.

Het is dus interessanter om steden met steden te vergelijken en dorpen met dorpen. Als je dat doet, dan vallen Eindhoven en Tilburg erg op. Zo hebben steden die te vergelijken zijn met deze twee, zoals Utrecht en Groningen, veel meer stembureaus per 10.000 inwoners.

De grootste steden van Nederland, op volgorde van inwoneraantal, op een rijtje:

Amsterdam (4.81 stembureau per 10.000 inwoners, 442 in totaal) Rotterdam (5.69, 378 totaal) Den Haag (4.92, 277 totaal) Utrecht (5.9, 217 totaal) Eindhoven (2.91, 71 totaal) Groningen (5.67, 135 totaal) Tilburg (3.47, 79 totaal)

Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is: