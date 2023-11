Zanger Hans de Booij geen kant meer uit, 'mijn fiets is gestolen!'

“Ik wil gewoon mijn fiets terug!” Zanger Hans de Booij (65) uit Fijnaart werd afgelopen weekend onaangenaam verrast toen hij terugkwam van een optreden. Tot zijn grote ontzetting bleek zijn gloednieuwe elektrische fiets gestolen uit de bewaakte fietsenstalling bij het station in Roosendaal. Hans is lang niet de enige gedupeerde. Alleen al dit jaar werden er ruim tweehonderd elektrische fietsen gestolen uit deze stalling.

Ontredderde fietseigenaren melden zich vaak als eerste bij Simone Bloem van de naastgelegen fietswinkel. “Het loopt sinds de coronatijd de spuigaten uit. Ik bied de mensen een luisterend oor maar ik kan helaas verder niks voor ze doen. Je ziet dat ze vaak helemaal uit hun doen zijn. Het zijn dan ook kostbare fietsen.” Voor Hans was zijn elektrische fiets zelfs zijn enige vervoersmiddel. “Ik woon net twee maanden in Fijnaart en ik had een fantastische fiets waarmee ik in de omgeving reed. Een ritje naar Roosendaal, Willemstad of Etten-Leur kan ik wel vergeten. Ik heb nu een tweedehands fiets zonder batterij maar daar kom ik niet zo ver mee.”

"Ze laten hun oude fiets achter en lopen met de elektrische fiets de stalling uit."

Naar horen zeggen, kiezen de dieven volgens Hans bij de ingang van de stalling hun slachtoffers uit. “Ze kijken wie er met een dure fiets naar binnen gaat en dan lopen ze er met een oude fiets achterna. Eenmaal binnen, slijpen ze met een diamantzaagje de sloten van de kostbare fiets door. Dat gaat met die accu-machientjes van tegenwoordig razendsnel. Ze laten hun oude fiets achter en lopen met de elektrische fiets de stalling uit.” De fietsenstallingen zijn eigendom van ProRail en worden beheerd door de NS. ProRail gaat de bewaakte fietsenstalling in Roosendaal nog dit jaar aanpakken met onder meer nieuwe rekken en betere verlichting. Er komen aanwijsschermen waarop je kunt zien waar er nog plek is. Verder wordt de inrichting dusdanig aangepast zodat er geen loze- of verstopplekken meer zijn. Wat Simone Bloem betreft, werd het hoog tijd: “Want je hoort met je poten van andermans spullen af te blijven.”

"Er wordt nagedacht om sensoren te plaatsen die slijpgeluiden kunnen detecteren."

Ook de NS werkt aan verschillende maatregelen om bewaakte stallingen beter te beveiligen. Woordvoerder Willemijn Weinands: “Je moet daarbij denken aan confrontatiemonitoren waarop je jezelf ziet wanneer je binnenloopt. Dat geeft dieven het idee dat ze 'gezien' zijn. Daarnaast moeten de glazen toegangspoortjes worden verhoogd zodat je er geen fiets meer overheen kunt tillen. Tenslotte wordt er nagedacht om sensoren te plaatsen die slijpgeluiden kunnen detecteren.” Voor Hans komen de maatregelen te laat. “Mijn fiets kostte 2400 euro. Ik vind dat de NS dat moet vergoeden. Ik heb tenslotte betaald om mijn fiets in een bewaakte stalling te zetten. Hij stond op slot met een extra ketting eromheen. Dan moet je er toch vanuit kunnen gaan dat je fiets veilig staat, nou niet dus. Ik hoorde ook dat de camera’s niet eens aanstaan omdat er toch niemand naar kijkt. Het is gewoon waardeloos, ik ben mijn eigendom kwijt.” Of Hans zijn fiets terugkrijgt, kan NS-woordvoerder Willemijn Weinands niet zeggen. “Dat hangt af van verschillende factoren. We bekijken dat per individueel geval.”