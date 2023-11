Belastingdienst int 78.000 euro aan schulden bij controle op de A2

Bij een controle op de A2 bij Boxtel heeft de Verkeerspolitie Oost-Brabant in samenwerking met de Belastingdienst voor bijna 78.000 euro aan schulden kunnen innen. Ook werd er beslag gelegd op dertien voertuigen waarvan er acht direct werden afgevoerd.

Het verkeer werd in beide richtingen gescand met zogeheten ANPR camera’s. Met zo’n camera worden kentekens geregistreerd van passerende voertuigen. De politie gebruikt deze beelden voor automatische kentekenherkenning, ook wel 'automatic number plate recognition' (ANPR) genoemd.

Iedereen die iets op zijn kerfstok had, werd door motorrijders van de weg gehaald. In totaal deelde de politie 26 processen-verbaal uit. Naast het innen van belastingschuld werden er boetes uitgeschreven voor onder meer te zware belading, gladde banden, rijden zonder rijbewijs, auto zonder tenaamstelling, een baby los in de auto en een boete voor het vasthouden van de telefoon in de auto.