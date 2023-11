Harm beroemd na filmpje Op 1: 'Ik ben niet racistisch, want eet shoarma'

Burgerwacht Harm van Leuken (34) uit Budel is in één klap een nationale beroemdheid geworden. Dat komt door een filmpje van televisieprogramma Op1 dat viral is gegaan. In de video vertelt hij over de overlast van asielzoekers in Budel. Harm vindt dat hij door één van de studiogasten van Op1 als 'gekkie' werd weggezet. Maar dat deert hem niet, want hij is blij dat hij zijn verhaal heeft verteld. "Ik heb heel veel positieve reacties gehad, mijn telefoon stond roodgloeiend."

In de reportage van Op1 zegt Harm soms een racist te worden genoemd. "Maar ik ben geen racist want ik ga nog altijd een broodje shoarma halen, ik ga naar de Turkse kapper en ik ga in Turkije op vakantie", zo antwoordt hij. Het is reden voor studiogast en comedian Raoul Heertje om de conclusie te trekken: "Er is eindelijk een definitie van een racist. Je bent geen racist als je shoarma eet." Verder stelt de comedian dat niemand bang is voor Harm. "Een dikke man in een te strakke trui." Om daarna ook te zeggen: "Maar we moeten de zorgen van die mensen wel serieus nemen." Politicus Caroline van der Plas neemt het vervolgens op voor Harm. "Jullie maken er een karikatuur van. Het is verschrikkelijk dat jullie dit zo laten zien en hem voor gek zetten. Ik ben in Budel geweest en de overlast van asielzoekers is groot," zegt ze tegen de presentatoren van Op1.

"Ik kon er wel om lachen"