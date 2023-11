Flinke vertraging vanaf Den Bosch na ongeluk op A2

Foto: Rijkswaterstaat/X. Foto: Rijkswaterstaat/X. Volgende 1/2 Foto: Rijkswaterstaat/X.

Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat woensdagochtend een flinke file. De weg was sinds kwart over zes dicht vanaf Den Bosch, omdat er een ongeluk was gebeurd. Na een uur was de weg weer vrij. Verkeer moet rond kwart voor acht rekening houden met nog ruim veertig minuten vertraging.