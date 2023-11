Olifant stort zich op tuktuk met Brabanders in Sri Lanka: 'Flink paniek'

Tim van Kooten uit Tilburg en zijn vrienden Max en Jeroen uit Ravenstein maakten in het zuiden van Sri Lanka een ritje in een tuktuk. Uit de struiken langs de weg verscheen plots een gigantische olifant en die had het meteen gemunt op de Aziatische driewieler van de reizigers. "Dat was even flink paniek.” Beelden van hun belevenissen zorgden voor veel hilariteit op de populaire filmpjeswebsite Dumpert.

Vanuit zijn hostel in het Zuid-Aziatische land vertelt Tim dat zijn vrienden en hij de tuktuk hadden gehuurd in de hoop een olifant tegen te komen. Tim: "Van medereizigers hoorden we over een route waar wilde olifanten voorkomen. Die gingen we met zijn drieën rijden."

Op beelden die Tim vanuit de tuktuk maakte, is te zien dat het gigantische zoogdier hen tegemoet loopt. Tim draait de camera even, maar dan moeten ze vluchten. De olifant steekt zijn sterke slurf door het raam en begint in de tassen te graaien. Tim: "We reden al wat langzamer en stonden bijna stil. Eerst ben je nog verrast, daarna kwam die op ons afrennen. En snel ook! Dat had ik van zo'n groot dier niet verwacht.”

Goede neus

Op het filmpje, dat naar de populaire filmpjeswebsite Dumpert werd gestuurd, is te zien hoe de drie in paniek uit de tuktuk springen. "Ik probeerde de tuktuk nog in zijn achteruit te zetten, maar hij haperde. Max rent als eerste weg. Jeroen zat aan de kant van de olifant en moest dus uit een raam kruipen.” Op Dumpert zorgt de opmerking ‘Haal dat beest hier weg' voor veel vermaak.

Met crackers uit een van de rugzakken weet Tim de olifant uiteindelijk van de tuktuk weg te lokken. Daarmee was het gevaar geweken. Tim: "De olifant had een goede neus! Toch waren we opgelucht dat hij daarna terug de natuur in ging."

Meer afstand

Het drietal kan achteraf hard om het avontuur lachen, maar heeft er wel iets van opgestoken. Tim: "Een olifant is een groot beest van ruim 4000 kilo. Gun hem de afstand die hij nodig heeft. Ook wij, toeristen, moeten dat niet vergeten."