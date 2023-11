Vuurwerkbommen ontploft bij juweliers en school: 14-jarige jongen opgepakt

Een jongen van veertien is dinsdagmiddag in Roosendaal aangehouden voor het afsteken van een vuurwerkbom eerder die middag bij een juwelier en een school in de stad. De jongen wordt ook verdacht van het afsteken van zwaar vuurwerk zondag bij een juwelier in outletcenter Rosada in Roosendaal.

De jongen werd aangehouden in de wijk Tolberg. De politie kwam hem onder meer dankzij camerabeelden op het spoor. Bij zijn aanhouding had hij een aansteker op zak en in zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis vonden agenten een Cobra 6. Dinsdag rond kwart voor vier werden winkeliers en bezoekers in de Passage in Roosendaal opgeschrikt door een vuurwerkbom die tegen de gevel van een juwelierszaak ontplofte. De dader zou een jonge knul zijn die kort na de explosie het winkelcentrum weer rustig verliet. Een half uur later werd gemeld dat op het plein van basisschool de Wingerd aan de Kersenberg in Roosendaal een vuurwerkbom was afgegaan. Hier leidde de explosie tot veel onrust onder de aanwezige leraren, ouders en kinderen. Herkend van camerabeelden

Agenten zagen vervolgens in de buurt van de school de 14-jarige jongen lopen. Hij voldeed aan het signalement van de dader en hij werd herkend van de camerabeelden van de juwelier. Reden om hem aan te houden. De jonge verdachte wordt woensdag verhoord, zo laat de politie weten.

Foto: Christian Traets / SQ Vision.