Winkels ontruimd na gaslek in winkelcentrum Breda

Winkels in het winkelcentrum Hoge Vucht in Breda zijn woensdag aan het begin van de middag ontruimd. Bij werkzaamheden binnen werd een gasleiding geraakt. Rond half twee was de gaslekkage gestopt. Alle winkels in het winkelcentrum gingen op dat moment weer open, zo liet de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten.