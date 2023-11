Pieten in Drunen niet meer zwart uit angst voor rellen tijdens intocht

De pieten bij de komende sinterklaasintocht in Drunen zijn niet zwart. De gemeente is bang voor rellen tijdens de intocht, nadat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bekendmaakte te gaan protesteren. "Vanwege de veiligheid gaan we over op een intocht met pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet. KOZP heeft aangegeven dat een demonstratie daarmee van de baan is," meldt de gemeente Heusden waar Drunen onder valt.

Donderdag stelde KOZP op 18 november in Drunen te gaan protesteren, omdat zwarte piet hier nog gedoogd werd. "We zullen ons inzetten om ook op die plekken zwarte piet uit te bannen”, schreven de demonstranten in een verklaring.

De aankondiging van de demonstratie leidde tot veel reacties, stelt de gemeente Heusden nu. Veel eerdere protesten liepen uit de hand met rellen tussen voorstanders en tegenstanders.

Veiligheid waarborgen

"Het beeld was dat de openbare orde en de veiligheid voor de kinderen en andere aanwezigen in het geding was. We willen die veiligheid waarborgen en een onbezorgde, onbevangen Sinterklaasintocht mogelijk maken. Daarom hebben we als gemeente en politie met het Sinterklaascomité in Drunen afgesproken dat zij overgaan naar een intocht met pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet.

Tot nu toe werd de keuze voor zwarte piet of bijvoorbeeld roetveegpiet aan de deelnemende pieten zelf overgelaten, nu beslist het comité. Van uitgeoefende druk door KOZP wil een comitélid niet spreken. Het gesprek met de actiegroep verliep volgens hem goed en rustig, maar de omstandigheden hebben de overgang naar roetveegpieten wel "versneld".

Misverstand in Etten-Leur

Ook een geplande demonstratie van KOZP in Etten-Leur is van de baan. In Etten-Leur waren de pieten al jaren niet meer zwart. Dat misverstand is opgelost na een gesprek met de actievoerders, zegt een gemeentewoordvoerder.

KOZP-voorman Jerry Afriyie zegt echter tegen RTL Nieuws dat met de gemeente 'een overeenkomst is bereikt voor een inclusief sinterklaasfeest'. "Dat zijn zijn woorden. We passen het Sinterklaasfeest niet aan. Piet is hier namelijk al jaren niet meer zwart. We werken met roetveegpieten. Ze hadden verkeerde informatie, dat hebben we hen laten weten," aldus de gemeente

De gemeente was ook verbaasd dat KOZP in Etten-Leur wilde demonstreren. "We zetten ons in voor een inclusief, veilig en respectvol Sinterklaasfeest."

Afriyie was niet bereikbaar voor een reactie.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT

Kick Out Zwarte Piet gaat weer protesteren tijdens Sinterklaasintochten