Dode vrouw gevonden in een sloot door een voorbijganger

In een sloot aan de Waterwilg in Zevenbergen is donderdagochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Een voorbijganger zag de vrouw liggen en belde de hulpdiensten. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er gebeurd is.

De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek. Het gaat om een brede sloot die naast een woonwijk ligt. Aan de andere kant van de sloot ligt een akker. De politie zegt nog niet te weten hoe lang de vrouw al in het water lag.

Foto: SQ Vision/Tom van der Put