Man (75) randde vrouwen aan in het bos: 'Maar ik ben geen vieze, oude man'

Een 17-jarig meisje werd vorig jaar aangerand op een bospad in Drunen. Terwijl ze haar hond uitliet, kwam er een oudere man op haar af die vastpakte en drie keer kuste, bijna op haar mond. Ook pakte hij haar bij haar borsten. Deze oudere man, A.B. uit Drunen (75), stond donderdag voor de rechtbank in Den Bosch en hoorde een gevangenisstraf eisen van vier maanden. Plus nog eens twee voorwaardelijk als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.

En die straf werd niet alleen geëist voor het aanranden van een jong meisje in mei 2022. Want er is ook nog een aangifte van een vrouw van 55 van een aanranding in september in een park in Drunen.

Opvallend is dat die aanranding erg lijkt op die van het jonge meisje. Telkens komt een man heel amicaal op de betreffende vrouwen afgelopen. Die worden vastgepakt, geknuffeld en gezoend. Beide vrouwen werden aan het einde ook nog bij de borsten gegrepen.

Leek op kleindochter

A.B. bekende in de rechtszaal dat hij het jonge meisje heeft geknuffeld en een keer gekust, maar niet meer dan dat. Hij had dat niet moeten doen, vertelde hij, maar zij leek zo op zijn kleindochter dat hij te enthousiast werd, zo luidde zijn verklaring. Dat het meisje bevroor en maar vriendelijk bleef om de situatie niet uit de hand te laten lopen, had hij niet in de gaten. De vrouw van 55 heeft hij niet aangerand, zei hij stellig.

B. vierde zijn 75ste verjaardag deze donderdag in de rechtbank in Den Bosch. De hele zitting wees hij alle beschuldigingen af dat hij een 'vieze, oude man' zou zijn. "Zo’n man waar vrouwen bang voor zijn en waar ouders hun dochter voor waarschuwen", zo omschreef de officier van justitie.

Niet meer naar buiten

De 75-jarige Serviër, die sinds 1999 in Nederland woont, wil niet meer alleen naar buiten sinds de aangiftes en de 20 dagen die hij al in de cel zat. Hij schaamt zich, vertelde hij, en hij zwoer meerdere keren in de rechtbank dat hij niet meer in de fout zal gaan.

Want het meisje had hij niet zo mogen omhelzen, maar betasten had hij niet gedaan. En de vrouw van 55 had hij nooit gezien, laat staan gezoend of betast. Zijn advocaat denkt dat er mogelijk zijn er allerlei verhalen over hem ontstaan na de eerste aangifte. En dat B. misschien daarom een paar weken na de aanranding ‘per abuis’ door de 55-jarige vrouw herkend is als de dader.

De officier van justitie dacht er anders over. De manier waarop de aanrandingen in Drunen plaatsvonden in 2022 lijken daarvoor te veel op elkaar en steeds met een zelfde oudere man. De officier vond het absoluut niet kunnen dat hij een minderjarig meisje heeft aangerand. En daar bovenop heeft hij, terwijl hij met allerlei voorwaarden op zak thuis zijn rechtszaak mocht afwachten, een paar maanden later nog een vrouw aangerand.

Eerdere aangiften

Daarnaast komt B. wel iets te vaak voor in de dossiers van justitie. Al drie keer werd aangifte tegen hem gedaan en ook is er het vermoeden bij de politie dat hij een andere vrouw heeft aangerand, maar van een veroordeling kwam het tot nog toe nooit.

Dit gedrag moet stoppen, vond de officier van justitie. Vier maanden cel en nog eens twee voorwaardelijk leek hem een passende straf om de man duidelijk te maken dat hij zijn lustgevoel moet onderdrukken en vrouwen met respect moet behandelen. Ook eiste hij dat het contactverbod met het jonge meisje gewoon in stand blijft, want zij wil B. echt niet meer tegenkomen.

De rechtbank doet op 30 november uitspraak in deze zaak.