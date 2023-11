Contract zwangere vrouw bewust niet verlengd, stelt College

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Eindhovense welzijnsinstelling WIJeindhoven het contract van een zwangere vrouw niet heeft verlengd vanwege haar geslacht. Ook zou haar daaropvolgende discriminatieklacht bij een vertrouwenspersoon onzorgvuldig zijn behandeld.

Bajawrhi-Faiz vond dat ze onjuist was behandeld door de sociale instelling. “Ze heeft tweemaal een contract voor een jaar gekregen en het contract zou daarna worden omgezet in een vast contract”, zei advocaat Tom Meevis eerder tegen Studio040.

Maar dat vaste contract heeft ze nooit gekregen. “Rond haar zwangerschap heeft mijn cliënt langere tijd niet kunnen werken. Vervolgens kreeg ze te horen dat haar contract niet werd verlengd. Daar kan geen andere reden voor zijn dan het verzuim rond haar zwangerschap”, aldus de advocaat.

Verder had Bajawrhi-Faiz moeite met de klachtenprocedure, vertelt Meevis. Daarop besloot ze naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen.

“Mijn cliënt heeft haar onvrede eerst aangekaart bij de directie. Die heeft haar doorverwezen naar een vertrouwenspersoon, maar daar kreeg ze als antwoord dat er geen klachtenprocedure is. Daarbij hadden we ook het gevoel dat de loyaliteit van de vertrouwenspersoon vooral bij de directie lag. Ook daarover zijn we niet tevreden."

Vonnis

Het college gaat daar nu in mee, blijkt donderdag uit het vonnis. “Een werkgever dient klachten over discriminatie altijd zorgvuldig te behandelen. "WIJeindhoven heeft de zeer gemotiveerde en concrete discriminatieklacht van de vrouw niet verder onderzocht”, schrijft het College in een verklaring.

“Dat had WIJeindhoven naar het oordeel van het College wel moeten doen. Door zonder hoor- en wederhoor te oordelen dat er onvoldoende grond is voor een discriminatieklacht, is WIJeindhoven tekortgeschoten in haar verplichting om de klacht van de vrouw zorgvuldig te behandelen.”

Reactie WIJeindhoven

WIJeindhoven neemt dit oordeel serieus en zegt dat discriminatie ongewenst is.

“We betreuren dat we onbewust de indruk hebben gewekt dat we een contract niet verlengd hebben in verband met zwangerschapsklachten. We nemen de adviezen ter harte en onderzoeken welke verbeterstappen we moeten zetten om dit in de toekomst te voorkomen”, aldus het bedrijf in een verklaring.