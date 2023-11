Goed nieuws voor Ferry-fans: Netflix kondigt nieuwe film aan

Er komt een tweede Netflix-film over de Brabantse topcrimineel Ferry Bouman. Na drie seizoenen 'Undercover', een film en 'Ferry: de serie', kunnen fans zich alweer warm maken voor meer.

In een video op Instagram is te zien hoe Frank Lammers zijn haren nog eens achterover laat kammen voor de rol van Ferry Bouman. De film komt in 2024 uit.

De tweede film gaat verder waar de net gelanceerde serie eindigt. Ferry heeft onze provincie verlaten en leeft teruggetrokken, nadat hij alles is kwijtgeraakt.

Weg van de drugs

"Het leven als drugsbaron heeft zijn sporen achtergelaten", vertelt Frank Lammers erover in het Youtube-programma 'Open Kaart'. "Eigenlijk is hij heel eenzaam. Dus hij besluit te vertrekken en een nieuw leven op te bouwen. Ver weg van de drugs en al het gedoe."

Ook acteur Huub Smit keert terug in de tweede film en speelt weer de rol van Dennis. De rest van de cast maakt Netflix later bekend.

Het personage van Ferry is ooit losjes gebaseerd op de praktijken van een échte Brabantse schurk: Janus van Wesenbeeck. Benieuwd naar deze ex-drugsbaron van het zuiden? Bekijk het in de aflevering van Misdaad Uitgelegd.