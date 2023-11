Zo trokken Brabantse Bonnie en Clyde moordend door het land

Bill C. en zijn liefje Sharona de J. noemen zichzelf de Brabantse Bonnie en Clyde. Als een waar moordkoppel trekken ze in het voorjaar van 2021 door Nederland. Door Bills aderen stroomt een flinke dosis drank en drugs, terwijl Sharona als prostituee werkt. Hun slachtoffers zijn oud-Vlisco-topman Willem van der Willigen in Lieshout en Benito van Ommeren in Amsterdam. Het stel leeft na hun gruweldaden verder naast de lijken, terend op hun portemonnee. Tegen Sharona is 25 jaar geëist en tegen Bill zelfs levenslang. Benieuwd naar hun verhaal? Bekijk dan hier de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

