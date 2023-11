Niemand wilde deze nieuwbouwhuizen kopen: 'Nog nooit meegemaakt'

De nieuwbouwhuizen in het Katerstraatje zijn te casco opgeleverd (foto: Atenzijlstra Makelaars). Deze vijf nieuwbouwhuizen in Den Bosch stonden maandenlang te koop (foto: Megan Hanegraaf) De nieuwbouwhuizen in het Katerstraatje zijn te casco opgeleverd (foto: Atenzijlstra Makelaars). De nieuwbouwhuizen in het Katerstraatje zijn te casco opgeleverd (foto: Atenzijlstra Makelaars). Volgende 1/4 De nieuwbouwhuizen in het Katerstraatje zijn te casco opgeleverd (foto: Atenzijlstra Makelaars).

Een nieuwbouwhuis zonder keuken, badkamer en wc verkopen is heel normaal. Maar bij vijf nieuwbouwhuizen in het centrum van Den Bosch ontbreekt nog veel meer. Van elektra en waterleidingen tot de plafonds. “Bij winkels is het heel normaal om panden zo casco op te leveren, maar bij nieuwbouwhuizen heb ik dat niet eerder gezien”, zegt makelaar Tjeerd Zijlstra (58). Toch is er inmiddels genoeg belangstelling.

Sinds maart dit jaar staan vijf nieuwbouwhuizen in het Katerstraatje, een klein straatje in de binnenstad van Den Bosch, te koop. De vraagprijs voor de huisjes van zestig vierkante meter was 490.000 euro. Veel nieuwbouwhuizen worden vaak 'sleutelklaar' opgeleverd, maar de vorige makelaar en aannemer besloten om deze casco aan te bieden. “In nieuwbouw wordt met casco vaak bedoeld dat er nog geen toilet, badkamer en keuken is. Zo kan de koper naar eigen smaak iets uitkiezen. Er is dan wel elektra, de aansluitingen voor water en verwarming zitten erin en de plafonds zijn geplaatst”, zegt huidig makelaar Zijlstra. “Maar casco is hier letterlijker genomen dan de vorige makelaar heeft bedoeld.” Het plafond bestaat uit houten balken, het cement op de muur is nog te zien en er steken buizen uit de muur. Zijlstra: “Bij winkelpanden is dat gebruikelijk, maar bij huizen niet. Ik werk al 25 jaar als makelaar, maar dit heb ik nooit eerder gezien bij een nieuwbouwhuis.”

“Voor dat bedrag koop je in het Bossche centrum meestal geen huis.”