Man knalt met 131 per uur door rood en rijdt fietser dood: 9 jaar cel

De 38-jarige Heuritus M.S. uit Tilburg moet negen jaar de cel in voor het dodelijk ongeluk op de Ringbaan-Oost in december vorig jaar. Met zijn BMW X5 reed hij met een enorme snelheid door het rode licht en raakte twee fietsers. Een was op slag dood en de andere moet een been missen. Na de celstraf mag mag Heuritus M.S. van de rechter ook tien jaar geen auto of ander voertuig besturen.

De man reed op 21 december aan het begin van de middag met 131 kilometer per uur over de Ringbaan-Oost in Tilburg. Bij de kruising met de Gelrebaan reed hij door rood en knalde hij tegen een 72-jarige fietsster, die net overstak. Ze raakte zwaargewond en na vele operaties moest ze een stuk van haar been laten amputeren.

Over de kop

Vervolgens raakte de BMW X5 van M.S. van de weg en ramde een hoekhuis. Toen de auto daarna over de kop sloeg, kwam hij op een fietser (61) terecht, die daarbij overleed. Via een geparkeerde auto stuiterde de auto weer op de rijbaan. Hij klom uit het wrak en ging ervandoor. Even verderop werd hij tegengehouden door een getuige en opgepakt door agenten die toevallig in de buurt waren.

M.S. ging op allerlei vlakken in de fout:

Hij heeft nooit een rijbewijs gehad, maar slechts 11 rijlessen.

Hij had softdrugs gebruikt, blijkt uit bloedanalyse.

Hij droeg geen bril of lenzen ondanks zijn slechte zicht (-3,25 en -2,75).

Het verkeerslicht stond al 9,2 seconden op rood.

Hij reed tussen de 117 en 145 kilometer per uur, waar je 50 mag.

Hij dacht dat hij buiten de bebouwde kom reed.

Hij zei dat er geen ander verkeer was, maar er stonden vier auto’s voor het rode stoplicht.

M.S. was toch in de auto van zijn vriendin gestapt om naar een pandjeshuis te rijden. Hij had daar in ruil voor geld zijn pc naartoe gebracht, maar wilde die toch terug, omdat hij bang was dat het apparaat gewist zou worden. Waarom hij dan zo hard reed, terwijl hij op weg naar huis was, werd tijdens de zitting niet duidelijk. M.S. verklaarde dat hij het stoplicht helemaal niet had gezien en dat het rustig was op de weg.

Doodslag en poging tot doodslag, vindt de rechtbank, en dat is precies wat de officier van justitie twee weken geleden, tijdens de zitting, eiste. Heuritus heeft bewust het risico genomen dat iemand zou komen te overlijden door zijn gedrag, vindt de rechtbank.

Uit beelden van een onopvallende politieauto bleek dat de man al bijna een halve minuut zo hard over de Ringbaan-Oost scheurde. De politieauto reed bijna 100, maar de BMW reed duidelijk harder.

'Onbegrijpelijk en onverantwoord'

“Uw rijgedrag is volstrekt onbegrijpelijk en onverantwoord”, zei de rechter tegen Heuritus M.S. “U hebt zich niet bekommerd om anderen. Als je zo rijdt, neem je het risico dat je iemand doodrijdt. In totaal hebt u vijf ernstige verkeersovertredingen gemaakt, waarmee groot en onherstelbaar leed is veroorzaakt. Het lijkt erop dat u lak heeft aan de regels.”

Tijdens de zitting verklaarde Heuritus dat hij dacht dat hij buiten de bebouwde kom reed. Maar de rechter geloofde dat geen moment: “U woont naast de Ringbaan-Oost in Tilburg. U moet die situatie kennen.”

Het was niet de eerste keer dat M.S. voor de rechter stond. Hij zat nog in zijn proeftijd van een andere overtreding. In juli 2022 vluchtte hij voor de politie toen hij werd aangehouden op de Spoorlaan in Tilburg. Daarbij reed hij over een politiefiets heen. De drie maanden voorwaardelijke celstraf die hij daarvoor kreeg, moet hij nu ook uitzitten.