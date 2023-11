Politie doorzoekt huis na valse melding, man schrikt en vlucht via dak

De politie stond zaterdagochtend voor de deur van een huis aan de Tartinistraat in Tilburg, nadat er een melding binnen was gekomen dat daar iemand met een vuurwapen gezien zou zijn. Een man die binnen was schrok zo van de politie, dat hij er snel vandoor probeerde te gaan, maar hij kwam niet ver.

De agenten hielden een hand op hun wapen toen ze aanklopten bij het huis, zag een 112-correspondent. Een vrouw deed open en werd naar buiten begeleid. Ook een man werd uit het huis gehaald. De derde aanwezige probeerde via het dak van een schuurtje te vluchten. Hij werd door de politie tegengehouden. De man bleek uiteindelijk niets te verbergen te hebben, legt een politiewoordvoerder uit. Hij was zo geschrokken van de politie voor de deur, dat hij het daarom op een lopen zette. In het huis vond de politie niets verdachts. Achteraf bleek het volgens een woordvoerder om een valse melding te gaan. "Na een gesprek zijn we daar weer weggegaan."

Een aanwezige probeerde te vluchten via een schuurtje (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).