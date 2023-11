Voorbijganger gewond bij explosie auto, buurtbewoners schrikken wakker

Een voorbijganger is zaterdagnacht gewond geraakt toen een explosie plaatsvond bij een auto die geparkeerd was op de hoek van de Oede van Hoornestraat en de Ernst Casimirstraat in Breda.

Hoe ernstig de verwondingen van de voorbijganger zijn, heeft de politie niet bekendgemaakt. De auto raakte bij de ontploffing ernstig beschadigd. Wakker schrikken

Buurtbewoners schrokken wakker van de luide knal. De politie was snel aanwezig en deed onderzoek. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto mee te nemen.