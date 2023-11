Automobilist gewond bij botsing met stadsbus, buspassagiers ongedeerd

Een automobilist is zondagochtend gewond geraakt nadat hij op de kruising van de Professor Van Buchemlaan en de Oude Hilvarenbeekseweg in Tilburg in botsing kwam met een stadsbus. Dit gebeurde rond tien uur.

De bestuurder van de stadsbus zou de automobilist, die op een voorrangsweg reed, over het hoofd hebben gezien toen hij de kruising met de Professor Van Buchemlaan overstak. Passagiers overgestapt

De automobilist is in een ambulance naar het naastgelegen ETZ Ziekenhuis gebracht. De passagiers in de stadsbus raakten bij de aanrijding niet gewond. Zij konden overstappen in een andere stadsbus en konden zo hun reis voortzetten. Takelen

De auto raakte door de aanrijding zwaar beschadigd. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld en meegenomen.

De auto raakte bij de botsing in Tilburg zwaar beschadigd, de bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De bestuurder van de stadsbus zou de automobilist over het hoofd hebben gezien (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).