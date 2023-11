Mark Rutte mag nog eens terugkomen bij JEKA: 'Goed voor de baromzet'

Niets dan lof zondagochtend in de kantine van voetbalvereniging JEKA in Breda over de wel heel bijzondere vrijwilliger die er een uurtje meedraait achter de bar. En ook de vrijwilliger zelf, niemand minder dan demissionair minister-president Mark Rutte, heeft het naar zin. Blij is hij dat ze hem niet hebben gevraagd mee te voetballen. Zijn balgevoel is namelijk 'matig', geeft hij breedlachend toe.

Aan zijn barskills mankeert volgens een van de vele bezoekers deze zondag echter weinig. "Snel en vlot", geeft hij tevreden aan. En als het aan Peer Verbiest, bestuurslid kantinezaken van de club, ligt, mag hij volgende week weer komen. "Niet slecht voor de baromzet", beaamt hij lachend. Natuurlijk is het niet toevallig in campagnetijd dat de demissionair minister-president zijn gezicht in Breda laat zien. Al wil hij naar eigen zeggen toch vooral het belang van vrijwilligerswerk benadrukken met deze actie. Intussen vliegen de bestellingen voor koffie, thee en natuurlijk worstenbroodjes over de toonbank. En tussen de bedrijven door is er ook nog tijd voor het zetten van een handtekening en het maken van verschillende selfies. En een biertje tappen? Hoe gaat dat Rutte af? We zullen het niet weten: de tap gaat niet voor twaalf uur open. En voor die tijd is deze supervrijwilliger alweer op weg naar zijn volgende campagnestop.