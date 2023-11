Toch zwarte pieten bij de sinterklaasintocht in Drunen

Voor het eerst liepen er dit jaar alleen roetveegpieten mee bij de Sinterklaasintocht in Drunen. Tenminste, in het officiële deel. Achter de officiële intocht liep namelijk nóg een kleine stoet pieten, helemaal zwart. Uit protest tegen het besluit van de gemeente om alleen nog roetveegpieten in te zetten. Ondanks die actie verliep in de intocht rustig. "Sinterklaas is blij om weer in Drunen te zijn."

Eerder deze week leek het nog een behoorlijk onrustige intocht te worden. De gemeente was aanvankelijk van plan om zwarte pieten te gedogen. En daarom had Kick Out Zwarte Piet (KOZP) laten weten te komen demonstreren bij de intocht van Drunen. De gemeente Heusden besloot daarom, samen met het Sinterklaascomité, toch maar een intocht met roetveegpieten te organiseren. Maar dat besluit viel weer niet goed bij een groep zwarte piet-fans. Een groep van ongeveer twintig zwarte pieten liep daarom achter de intocht aan, met een versierde wagen. Al is dat op gepaste afstand én onder begeleiding van een aantal boa’s. Claudia Laurens loopt als zwarte piet met deze groep mee. “Eigenwijs, zoals zwarte pieten zijn. Wij doen dit altijd, dus nu ook.” Claudia heeft al veel positieve reacties gehad vanuit het publiek, vertelt ze. “Kinderen zien het niet en oude mensen staan gewoon te huilen van geluk. Zo hoort het toch.”

"Wij gaan voor de veiligheid."

Maikel Pijnenburg organiseert al jaren de Sinterklaasintocht in Drunen. “Het is jammer dat het zo moet, maar het feest wordt er niet minder op voor de kinderen", zegt hij. "Iedereen mag vinden wat ze vinden, maar wij gaan voor de veiligheid.” En die veiligheid kwam niet in het gedrang, zag Peter Soeters. Hij is boa en begeleidde de stoet zwarte pieten “Het is wat ons betreft goed verlopen. Ze hebben zich goed gehouden aan de afspraak dat ze op gepaste afstand achter de laatste wagen van de optocht zouden blijven.” Ook in het publiek aan de zijkant waren volgens Soeters geen signalen van mensen die voor onrust wilden zorgen. “Alleen maar blije kinderen en ouders.” Een van hen was Jonathan. Hij staat langs de kant met zijn kinderen te wachten tot ze de pieten kunnen verwelkomen. “Het is één grote gezelligheid. Laten we het vooral een leuk kinderfeest houden en we passen ons aan als het nodig is.”

"We twijfelden eerst of we zouden komen, vanwege de dreiging van protesten."