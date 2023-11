Uitslaande brand in huis met rieten dak in Bergen op Zoom

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Volgende 1/4 Uitslaande brand in huis met rieten dak

In een huis aan de Balsedreef in Bergen op Zoom is rond acht uur zondagavond brand uitgebroken. Het is een uitslaande brand, waarbij het rieten dak ook vlam heeft gevat. De brandweer is met meerdere voertuigen aan het blussen.

De bewoners van het huis waren thuis toen de brand uitbrak, maar ze zijn veilig naar buiten gebracht. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties