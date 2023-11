Dode man gevonden in huis, blijkt na onderzoek geen slachtoffer misdrijf

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/3 dode man steekpartij Eindhoven

In een huis aan de Gerard Doustraat in Eindhoven heeft de politie maandagochtend rond zes uur een dode man gevonden. De politie laat weten dat het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat is gebleken uit onderzoek door de recherche en forensisch experts.

Rond zes uur werd een steekpartij gemeld aan de Gerard Doustraat in het stadsdeel Tongelre. Dat was de reden voor de politie om naar het adres te gaan. Daar aangekomen bleek na uitgebreid onderzoek dat er geen sprake was van een steekpartij. De man blijkt ook niet door een misdrijf om het leven gekomen te zijn. De recherche en forensisch specialisten van de politie deden maandagochtend uitgebreid onderzoek in het huis waar het slachtoffer werd gevonden. Ook keek de politie met zaklampen in een witte bestelbus op de hoek van de straat, zo zag onze 112-correspondent.

