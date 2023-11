Blooper: Caroline van der Plas ziet 'functie elders' voor Rob Jetten

Het zijn drukke tijden voor politici deze dagen in verkiezingstijd. Van het ene interview snellen ze naar het volgende debat of tv-optreden. Met als gevolg dat ze niet altijd even scherp zijn. Dat gold ook voor BBB-leider Caroline van der Plas voorafgaand aan het Debat van het Zuiden zaterdagavond in het Evoluon in Eindhoven. Vlak voor ze samen met zes collega-lijsttrekkers de arena betreedt, ziet ze Rob Jetten van D66 aan voor een medewerker van Geert Wilders van de PVV.

Jetten reageert sportief en biedt Van der Plas meteen een uitweg. "Het is een beetje donker hier", lacht hij wanneer Van der Plas hem feliciteert met zijn nieuwe baan. Ook Wilders moet hartelijk lachen om de de vergissing van zijn collega. Toch een moment van ontspanning voordat de drie matadoren de arena betreden voor het debat. Debat van het Zuiden gemist? Kijk hier terug: