Nienke blijft na gebroken rug toch snowboarden: 'Je moet ballen hebben'

Een gebroken rug, gebroken middenhandsbeentje, een enkelbreuk of een zware hersenschudding. Nienke Poll uit het dorp Zeeland noemt haar blessures van de laatste jaren het risico van het vak. Met snowboardcross haalt ze soms wel snelheden van 85 uur kilometer per uur. “Je moet ballen hebben om deze sport te beoefenen.”

Je kunt snowboardcross zien als BMX in de sneeuw. Op een parcours met bochten, bulten en een schans moet je zorgen zo snel mogelijk beneden te zijn. “Vaak liggen de snelheden rond de 60 kilometer per uur, maar het gaat regelmatig veel harder. Het hangt ook van de weersomstandigheden af. Het is de spanning die de sport zo leuk maakt. Overigens gaat het er niet alleen om hoe snel en technisch je bent. In een race is tactiek net zo belangrijk.” De afgelopen twee jaar deed Nienke door blessures minder mee aan wedstrijden dan ze had gehoopt. Haar zwaarste blessure was een gebroken rug, die ze opliep tijdens een val op de training. “Bij een operatie zijn er pinnen in mijn rug gezet. Na zes weken kon ik rustig een aantal dingen gaan doen. Binnen drie maanden stond ik weer op mijn snowboard. Dat was niet spannend, maar bij de eerste keer snowboardcross schoot de spanning wel door mijn lijf.”

"Twijfel kan echt niet, dat is vaak te gevaarlijk."

Nienke heeft ondanks haar blessures nooit getwijfeld over haar sportieve toekomst. “Wij weten dat we aan een risicosport doen en dat er dingen kunnen gebeuren. Twijfel kan echt niet, dat is vaak te gevaarlijk. Op het moment dat je loskomt van de grond, dan kun je niks meer. Ik heb ook weleens in de lucht gehangen dat ik direct wist dat ik niet goed zou gaan landen. Dan kun je alleen nog maar proberen zo zacht mogelijk neer te komen.”

"Ik kan mijn ei volledig kwijt in deze sport."

De liefde voor de sneeuw ontstond tijdens haar eerste wintersportvakantie. Al snel ruilde Nienke de ski’s in voor een snowboard. “Mijn broer Bart ging al eerder snowboarden en ik heb hem gevolgd. Uiteindelijk ben ik het snowboardcross ingerold, een sport waar ik mijn ei helemaal in kwijt kan.” Nienke heeft samen met haar trainer een tienjarenplan opgesteld, met de start in 2016. “Ik begon toen onderaan de ladder en sprak mijn ultieme doel uit: de Olympische Spelen van 2026.” Om de top te bereiken rijdt Nienke veel kilometers. “Het is geen sport die je op Nederlandse bodem kunt beoefenen. Om de week zit ik in de auto naar Zwitserland, waar ik meetrain met de nationale selectie. Gelukkig heb ik fijne sponsoren en een flexibele werkgever die zorgen dat dit allemaal mogelijk is. Financieel kost het me namelijk meer dan het me oplevert. De fantastische sport, de prachtige omgeving, de hele sfeer en het familiegevoel zorgen ervoor dat ik zoveel voor het snowboardcross over heb.”

Nienke Poll op een parcours.