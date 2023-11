Drugslab gevonden bij controle, twee mannen aangehouden

Bij de ontdekking van een drugslab, zondag in Haps, zijn twee mannen aangehouden. Het gaat om een 31-jarige inwoner van dit dorp en een man van 42 uit het Drentse Hoogeveen. De politie heeft dit maandagmiddag bekend gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe groot het lab was en welke drugs er aan de Kwekerweg werden geproduceerd. Het gaat in ieder geval wel om synthetische drugs.

Het lab werd gevonden bij een controle door de gemeente en de politie. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie zijn nog steeds bezig om de omvang van het lab in kaart te brengen en om wat voor soort productielocatie het gaat. Het lab en directe omgeving werden zondagavond en -nacht continu bewaakt. Zodra het onderzoek in het lab klaar is, wordt alles ontmanteld en vernietigd.