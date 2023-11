Pand waar drugslab werd gevonden wordt continu bewaakt

Het pand aan de Kwekersweg in Haps waar zondagmiddag een drugslab werd ontdekt, is zondagavond en -nacht continu bewaakt. In het lab werden synthetische drugs gemaakt. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie kwamen zondag al naar Haps om onderzoek te doen. Met dat onderzoek zijn ze maandagochtend verdergegaan.

Hoe groot het lab is dat bij een controle door de gemeente en de politie werd gevonden, is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wat er precies voor drugs werden gemaakt. Hierover kon de politie maandagochtend nog niks zeggen. Wel gaf een woordvoerder aan dat er in verband met het drugslab nog niemand is aangehouden. Zodra het onderzoek in het lab klaar is, wordt alles ontmanteld en vernietigd.