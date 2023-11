Man verzet zich bij aanhouding en spuit met onbekende vloeistof

Een aanhouding bij een huis aan de Leenderweg in Eindhoven kreeg maandagmiddag een opmerkelijke wending toen de verdachte een onbekend goedje in de lucht spoot. De omgeving is door de brandweer en politie gecontroleerd.

De politie ging naar de woning toe na een melding van een mishandeling. Daar probeerde ze een verdachte aan te houden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Stinkend goedje

Vlak voor zijn aanhouding, besloot de verdachte in de lucht te spuiten met een onbekende en stinkende vloeistof. De politie heeft toen direct de brandweer gealarmeerd. Medewerkers hiervan hebben met speciale toestellen metingen verricht in en rond het pand. In het pand waren op dat moment meerdere mensen. Die zijn geëvacueerd en moesten buiten wachten tot het binnen weer veilig was. Volgens een woordvoerder van de politie is de verdachte alsnog aangehouden. Geen uitspraak

Over de mishandeling zelf, waar de politie in eerste instantie opaf kwam, wil de politiewoordvoerder nog geen uitspraken doen.