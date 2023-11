Man die plofkraken wilde plegen krijgt jaar cel, auto vol explosieven

Een Fransman die vorig jaar december rondreed met een auto vol explosieven moet een jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald. Ook krijgt hij nog twee maanden voorwaardelijke celstraf, mocht hij nog eens in de fout gaan.

De Fransman, Anas H. (38), zorgde er op 7 december voor dat alle alarmbellen afgingen. De politie riep de Explosieven Opruimingsdienst erbij toen agenten in Breda drie pakketten met een snoer eruit vonden in de kofferbak van zijn auto.

Mannen in bompakken

Alles wees erop dat de Fransman ergens een plofkraak wilde gaan plegen. In de Renault Clio vonden agenten op de Bavelseparklaan, behalve de explosieve pakketten met een paar kilo flitspoeder, een bivakmuts en een regenpak. De hele straat werd urenlang afgesloten en een medewerker van de EOD moest met een bompak de auto benaderen.

Verderop, op de A16 bij grensovergang Hazeldonk, werden nog twee mannen aangehouden: een Fransman en een Nederlander. Zij hadden contact met Anas H. die in zijn Clio rondreed. In de auto bij Hazeldonk werden slaghoedjes, een grote batterij en bivakmutsen gevonden.

'Levensgevaarlijk'

Voor de rechtbank is het duidelijk dat de drie mannen samenwerkten en bezig waren met de voorbereidingen voor een plofkraak. De Fransman en de Nederlander in de ene auto waren eerder al gecontroleerd door de politie maar mochten toen doorrijden.

Anas H. werd op de A27 bij knooppunt Hooipolder staande gehouden, maar ging ervandoor. Levensgevaarlijk, volgens de rechtbank, want hij had zware explosieven in zijn kofferbak. Later werd de Fransman alsnog aangehouden op de Bavelseparklaan in Breda.

'Pokerschuld'

Anas H. verklaarde twee weken geleden tijdens de zitting dat hij niet wist dat er explosieven in zijn auto lagen. Hij dacht twee kilo hasj. Hij had een pokerschuld en om daar vanaf te komen, wilde hij wel naar Nederland komen om een ritje te maken met een paar kilo wiet.

Maar de rechtbank oordeelt dat hij wel moest weten wat er in zijn auto lag en dat hij instructies had gekregen. Ook had hij contact met de andere mannen en hadden ze filmpjes van plofkraken bekeken.

De officier van justitie had twee geleden al hetzelfde idee: "3000 euro voor een ritje van Amsterdam naar Breda. Er is geen enkele misdaadorganisatie die zo’n bedrag betaalt voor een ritje met twee kilo softdrugs. Daar krijg je in Nederland 100 uur taakstraf voor."

De EOD aan het werk bij de auto: