Jan bezoekt alle wedstrijden Borussia in Duitsland: 'Beter dan Eredivisie'

Jan van Leeuwen in het stadion van Borussia Mönchengladbach. Jan bezoekt alle wedstrijden van Borussia: 'Veel beter dan de Eredivisie'

Jan van Leeuwen uit Tilburg stond op z’n 87e nog iedere thuiswedstrijd van Borussia Mönchengladbach tussen de fanatieke supporters op de staantribune. Zoon Jan is dankzij zijn vader misschien wel de allergrootste supporter van de Duitse club. Als ‘Allesfahrer’ bezoekt de Tilburger sinds 1990 alle wedstrijden van de Borussen, waar dan ook in Duitsland of Europa. “Elke wedstrijd is hier een belevenis.”

Toen vader Jan en zijn vrouw in de jaren zeventig een dagje aan het winkelen waren in Mönchengladbach, bleek dat de winkels al om twee uur 's middags dicht gingen. Toch waren ze niet vroeg terug in Tilburg, want Jan zag een aanplakbiljet hangen van de wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en VfB Stuttgart. “Ik denk dat het misschien een vooropgezet plan was”, zegt zoon Jan lachend. Vader Jan was direct verkocht en ging dat seizoen vaker met vrienden en collega’s. Zijn zoon Jan was zes jaar oud toen hij in 1974 zijn ‘debuut maakte’ in het oude stadion in Mönchengladbach. Jan junior: “Ze wonnen met 6-1 van HSV, ik vond het geweldig. De volgende wedstrijd dat ik er was, versloegen ze Bayern München met 5-0. Ze hadden een geweldig elftal met spelers die later dat jaar wereldkampioen werden.”

"Ik heb in al die jaren slechts een paar wedstrijden gemist."

De daaropvolgende seizoenen ging hij vaker met zijn vader mee, bezochten ze een uitwedstrijd en namen ze een seizoenkaart. “Sinds 1990 ben ik een ‘Allesfahrer’, wat betekent dat ik alle wedstrijden bezoek. Ook bekerduels met kleine clubs en Europees voetbal. Ik heb in al die jaren slechts een paar wedstrijden gemist. Mijn vader was er bij thuiswedstrijden altijd bij, tot z’n 87e tussen de fanatieke supporters. Na een heupbreuk had hij een aantal jaar een zitplaats. Een paar jaar geleden is hij overleden.” De afstand tussen zijn huis en het Borussia-Park is zo’n 130 kilometer. Hij rijdt dus heel wat clubs voorbij. “De Eredivisie kan absoluut niet tippen aan de Bundesliga. Iedere wedstrijd is een strijd op leven en dood.” “Bij Borussia Mönchengladbach zitten iedere thuiswedstrijd 54.000 toeschouwers die zorgen voor een geweldige sfeer. Het is een enorme club met ruim 98.000 leden in heel Duitsland en uit andere landen. Ondanks de grootte hangt er een gemoedelijke sfeer. Het is niet voor niks dat je op wedstrijddagen veel Nederlanders hoort, die willen deze ambiance graag ervaren.”

"Ik ben nog lang niet klaar bij mijn club.”

Jan is fan in hart en nieren, maar moedigt zijn club niet schreeuwend aan. Al meerdere jaren zit hij op de perstribune voor TORfabrik, een website over de club. “Maar als ze scoren, vier ik van binnen wel feest hoor. Omdat ik schrijf voor de website zit ik tijdens Europese uitwedstrijden in hetzelfde vliegtuig als de spelers. Binnen Duitsland pak ik vaak vanaf Düsseldorf de trein. Als conducteur bij de NS krijg ik korting.” Niet alleen tijdens wedstrijddagen reist hij af naar onze oosterburen. Wekelijks verzorgt Jan stadiontours in meerdere talen. “Ik ben tien jaar geleden benaderd door de club, omdat ze Nederlandstalige rondleidingen wilde gaan geven. Na verloop van tijd kwamen daar Engelse tours bij en inmiddels ook in het Duits. Mooi om mijn passie over te brengen op anderen. Onlangs kreeg ik van de club een shirt vanwege mijn 200ste rondleiding. Op naar de 300, want ik ben nog lang niet klaar bij mijn club.”

Jan van Leeuwen was als kind al fan van Borussia Mönchengladbach.