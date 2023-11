Jerrycan gevonden in de Kleine Dommel: 'Geen verder onderzoek'

Aan de Mierloseweg in Geldrop is een jerrycan met een zure stof gevonden in rivier de Kleine Dommel. De jerrycan werd gevonden in de omgeving van het kasteel van Geldrop. Het vermoeden bestaat dat het gaat om drugsafval, maar de politie heeft te weinig aanknopingspunten om verder onderzoek te starten.

Een medewerker van het nabijgelegen kasteel zag dinsdagmiddag rond één uur een jerrycan in het water liggen. Hij heeft de politie gewaarschuwd en de jerrycan eruit gevist. Die stelt dat het 'vermoedelijk om drugsafval' gaat. Het gaat namelijk om een zure stof. Ze hebben onderzoek gedaan in de wijdere omgeving van het kasteel, maar vonden te weinig aanwijzingen voor een strafrechtelijk onderzoek.

"Een jerrycan wordt al snel geassocieerd met drugsafval, maar we kunnen het niet bevestigen", zegt een woordvoerder van de politie. "We hebben te weinig aanknopingspunten. Dan hebben we meer informatie en stoffen nodig." Daarom laat de politie het onderzoek nu verder varen.

Waterschap de Dommel

Volgens Waterschap de Dommel loopt het onderzoek ook voor het grondwater met een sisser af. "Het is nog maar de vraag of er zuur in het water terecht is gekomen, want de dop was dicht", zegt hij. "Als het zuur al in het water is gekomen, dan is dat verdund."

Het schuim dat bij de mogelijke dumping op het water te zien was, zou daarbij komen door rottende bladeren bij het stuwen en dammen van het water. "Dat heeft niks met een dumping te maken. Omdat er een boom op het water ligt, is het schuim blijven hangen."